Juventus, l'utopia di Florentino Perez e quell'incontro con Ronaldo alla Continassa

Nel corso della sua visita di ieri alla Continassa, Florentino Perez non ha solo incontrato Andrea Agnelli per parlare della politica del calcio europeo, ma ha anche potuto incontrare Cristiano Ronaldo con cui non ha mai perso i contatti dopo l'addio al Real Madrid. I due si stimano e il portoghese non ha mai smesso di sentirsi un Blancos. L'utopia del presidente sarebbe quella di riportarlo un giorno al Bernabeu, un sogno difficile ma a cui pensa da sempre. Ieri hanno solo scambiato qualche battuta, parlando di calcio e delle reciproche esperienza, senza però parlare di questa utopia che è destinata a rimanere tale visto che Ronaldo si sente comunque pienamente coinvolto nella Juventus. A riportarlo è El Chiringuito.