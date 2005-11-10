Juventus, Spalletti: "Non vedo male la mia squadra, ma dobbiamo fare qualcosa di diverso"

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della sfida contro il Celta Vigo. Le sue parole: "Sono tanti sei uomini di movimento cambiati, ma giochiamo tra altri due giorni e non ci arrivi in fondo alle competizioni se non fai profondità di rosa. Si sta parlando di accumulo di fatica però quando si parla di cose diverse...sì è vero dobbiamo fare qualcosa di diverso ma a Cagliari abbiamo fatto anche bene. Noi dobbiamo essere bravi ad andare più in profondità di quello che succede nella partita, che non inizia quando fischia l'arbitro ma quando tu cominci a immaginartela. Però poi immaginarti le situazioni non te la fa vincere. Tu immagini tutto ma devi essere pronto a tutto. Il rimpallo ad esempio non lo prepari nella tattica della partita, devi essere pronto ad essere reattivo".

Non hai pensato di far giocare insieme Woltemade e Kolo Muani?

"Sì ma li faremo giocare insieme, e anche stasera magari ci sarà l'occasione. Ho lasciato fuori Kolo Muani e Nico Gonzalez che sono due che possono ribaltare la partita, hanno la forza fisica che strappa la palla del risultato. Nico è uno di quelli che questo veleno ce l'ha addosso. Ci sarà la possibilità di accontentarvi ma poi viene a mancare uno come Alajbegovic che quando riesce a mostrare le sue qualità la squadra gioca un buon calcio. Bisogna trovare qualche possibilità in più, ma non vedo così male la mia squadra in questo momento".

Nella realizzazione di questo progetto di Juventus, Yildiz e Alajbegovic possono giocare insieme?

"E' una cosa che è possibile".