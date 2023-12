Juventus, Sudakov resta un profilo caldo. Ma sull'ucraino si muovono anche due big di Premier

La Juventus, nel caso in cui si dovessero verificare le giuste condizioni sul mercato, a gennaio aggiungerà un rinforzo al centrocampo di Massimiliano Allegri. Anche numericamente, complici le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, la coperta è corta in quel settore del campo e così Giuntoli e Manna già da tempo si sono messi in azione per trovare il profilo giusto per il presente ed il futuro. L'investimento, nelle idee del comparto mercato bianconero, potrebbe essere reso possibile da una cessione ed in tal senso il nome più gettonato è quello di Samuel Iling Junior, giocatore il cui addio porterebbe in cassa circa 20 milioni di euro.

Uno degli obiettivi principali è Georgiy Sudakov, talento di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il club ucraino parte da una valutazione altissima, circa 40 milioni di euro, ma la sensazione è che l’operazione possa chiudersi con un esborso decisamente più contenuto. Il tutto nonostante una concorrenza sempre più folta per il classe 2002: secondo la stampa inglese, infatti, su di lui si stanno muovendo con sempre maggiore convinzione anche le big di Premier, su tutte Chelsea e Manchester United.

Questa stagione il talento ucraino ha collezionato un totale di 18 presenze fra campionato, Chempions League e coppa nazionale, mettendo a referto 3 gol e un assist per i compagni.