La Roma di Ranieri come quella di Spalletti: sette vittorie consecutive mancavano dal 2016

La Roma ha vinto sette partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2016 con Luciano Spalletti allenatore (otto in quel caso). A sottolineare l'ottimo lavoro in panchina di mister Claudio Ranieri è il profilo X di Opta Paolo, che evidenzia come la sua squadra stia andando anche ben oltre le aspettative.

Il tabellino di Lecce-Roma 0-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Helgason (26' st Berisha), Ramadani (39' st Rebic), Coulibaly (26' st Kaba); Pierotti (13' st Banda), Krstovic, Karlsson (13' st N Dri). A disp.: Fruchtl, Samooja, Tete Morente, Rafia, Danilo Veiga, Jean, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Sala. All.: Giampaolo

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers (35' st Pisilli), Kone, Cristante, Angelino; Soulé (26' st Shomurodov), Pellegrini (26' st Baldanzi); Dovbyk (39' st El Shaarawy). A disp.: De Marzi, Gollini, Paredes, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Sangaré. All.: Ranieri

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 35' Dovbyk

Ammoniti: Karlsson (L); Baldanzi, Saelemaekers, all. Ranieri (R)

Le dichiarazioni di Claudio Ranieri

"Bisogna sempre crederci, era una partita difficile ma la squadra è entrata in campo molto concentrata. Abbiamo sbagliato due gol facili all'inizio e poi gli abbiamo dato la possibilità di farci gol perdendo una palla sciocca vicino alla nostra area. Nel secondo tempo la partita è stata più combattuta, però era importante vincere. La squadra ha lottato, non è facile fare punti in trasferta contro squadre che lottano per non retrocedere".