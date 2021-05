La società ha chiesto di arrivare al 7° posto? Fonseca: "Non c'è bisogno di chiedere nulla"

Ieri il confronto tra la Roma e la tifoseria per chiudere al meglio la stagione senza mollare nelle ultime 4 partite rimaste, oggi la vigilia e domani la sfida con il Crotone. "Se la società mi ha chiesto di arrivare al settimo posto? Non c'è bisogno di chiedere nulla - ha detto il tecnico uscente Paulo Fonseca -. Dobbiamo giocare per arrivare il più in alto possibile"

