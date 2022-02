Lazio, Immobile forza i tempi per il Bologna? Col Porto il rientro è quasi certo

Parziale sospiro di sollievo in casa Lazio per quel che riguarda le condizioni di Ciro Immobile. Dopo la contusione al collo del piede rimediata ieri contro il Milan, l’attaccante è rimasto a riposo e si è sottoposto questa mattina a trattamenti specifici e secondo Lalaziosiamonoi al massimo salterà la sfida di campionato contro il Bologna per poi rientrare giovedì contro il Porto. Nelle prossime ore Immobile svolgerà comunque un provino sul campo per provare a forzare i tempi ed esserci già per la sfida coi rossoblù di campionato.