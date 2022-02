Lazio, Zaccagni: "Grande prestazione. In questo mese si deciderà la nostra stagione"

vedi letture

Queste le parole del trequartista della Lazio Mattia Zaccagni in conferenza stampa dopo il successo sulla Fiorentina (fonte LaLazioSiamoNoi: "Prova di maturità? Abbiamo fatto una grande partita, non è facile dopo la sosta. L’abbiamo preparata nel modo giusto. Differenza tra primo e secondo tempo? Anche nel primo tempo siamo andati molte volte vicino al gol, c’era mancata solo la rete. Nel secondo tempo s’è sbloccata la partita e a quel punto abbiamo avuto più spazi. Autostima ora è alta, dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo tante partite, sarà un mese importante per noi, si deciderà il nostro cammino. Cosa mi ha detto il mister? Era contento, soprattutto dell’atteggiamento che abbiamo avuto”.