Lucas Vazquez non rinnova col Real, ABC esclude l'Italia: futuro in Premier o Bundes

Lucas Vazquez ormai ha deciso: non rinnoverà il suo contratto in scadenza col Real Madrid. E c'è di più... Come riporta ABC, il futuro del jolly di fascia merengue sarà infatti con ogni probabilità in una di queste tre big europee: Chelsea, Manchester United o Bayern Monaco. Resta quindi esclusa, almeno secondo quanto riporta il suddetto quotidiano spagnolo, la destinazione italiana per il classe '91.

Ricordiamo che su Vazquez avevano messo gli occhi Juve, Inter, Milan e Napoli nella nostra Serie A.