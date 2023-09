Lukaku non è tornato all'Inter? Dzeko: "Sono rimasto sorpreso. Io sarei rimasto volentieri"

L'ex attaccante dell'Inter, oggi al Fenerbahce, Edin Dzeko, ha parlato a Prime Video in merito alla scelta di Romelu Lukaku di non tornare in nerazzurro in estate, con la telenovela relativa al belga che ha tenuto banco per molte settimane in Italia: "Io sarei rimasto molto volentieri, all'Inter stavo veramente benissimo. Guardando la scelta su di me ero sicuro che l'Inter l'avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore diciamo importante come me che gli avrebbe potuto dare un po' di fastidio e che magari non lo avrebbe fatto essere sempre titolare, per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non è andato all'Inter".

Lo scorso anno Dzeko è stato per gran parte della stagione titolare con la maglia dell'Inter, complici anche i tanti infortuni fisici di Lukaku e ha totalizzato 33 presenze, 9 gol e 4 assist in Serie A, 13 presenze e 4 gol in Champions League in Champions League, 5 gare in Coppa Italia e la rete del 2-0 momentaneo nella Supercoppa Italiana contro il Milan.

In estate poi l'addio al club nerazzurro, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Il bosniaco ha scelto la Turchia e con la maglia del Fenerbahce ha già messo a segno sei reti e fornito cinque assist nelle sue prime otto partite tra Super Lig e Qualificazioni alla Champions.