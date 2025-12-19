Milan, Allegri sarà sanzionato per l'attacco a Oriali. Ma dovrebbe cavarsela con una multa

Massimiliano Allegri sarà sanzionato per l'attacco a Gabriele Oriali durante Napoli-Milan, gara valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, nel referto arbitrale non c'è stato scritto praticamente niente, anche perché sarebbe stato da rosso qualora avesse sentito ciò che ha detto l'allenatore, ma gli ispettori federali hanno fatto chiarezza.

Giuseppe Chinè, procuratore della FIGC, ha letto il rapporto già nella notte e ha quindi chiuso ogni tipo di dibattito sull'utilizzo o meno della prova tv. Nel rapporto ci sarebbe scritto di offese personali ripetute, che sicuramente non hanno fatto piacere al collaboratore di fiducia di Antonio Conte. I due sono inseparabili e lavorano insieme ormai da anni, dunque il fatto che sia stato riempito di brutte parole proprio Oriali non avrà fatto piacere al tecnico partenopeo.

Il Giudice Sportivo deciderà adesso che cosa fare: il codice prevede multa o nei casi più gravi squalifica (che sconterebbe in campionato), ma sembra che stavolta il tecnico del Milan possa cavarsela con la sola sanzione pecuniaria. Tutto dipenderà da ciò che è presente nel rapporto degli ispettori, che potrebbe non limitarsi a quanto visto in televisione dai telespettatori. Intanto la posizione del Napoli è chiara: per gli azzurri l'attacco è gravissimo.