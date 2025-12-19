Domani c'è Juventus-Roma, Mutti: "Spalletti è consapevole dell'importanza della sfida"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Bortolo Mutti ha commentato il momento della Juventus e del match contro la Roma: "Quella dello Stadium sarà una bella partita tra due squadre che arrivano entrambe da vittorie importanti. Per la Juventus sarà una partita spartiacque, necessaria a capire quali siano davvero le potenzialità della rosa.

Non dico che la vedo favorita ma sicuramente arriva con una carica da non sottovalutare dopo quanto fatto vedere a Bologna. I bianconeri dovranno affrontarla con personalità e non sarà facile vincere, ma Spalletti è consapevole dell'importanza della sfida e lui è uno che dal punto di vista mentale sa lavorare molto bene sul gruppo.

In questo campionato non vedo padroni assoluti, vincere contro la Roma anche alla luce di un calendario che si ammorbidisce nelle prossime partite e dell'impegno in Supercoppa di Napoli, Bologna e delle milanesi, potrebbe voler dire rilanciarsi anche in chiave Scudetto".