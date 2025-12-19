Torino, Baroni: "La squadra ha accolto bene Petrachi. Mercato? Confronto quotidiano con lui"

Marco Baroni, allenatore del Torino, intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Sassuolo, ha parlato anche di Gianluca Petrachi, nuova figura dirigenziale che ha sostituito Davide Vagnati in società: "La regola che ci siamo dati è stare di più insieme: lo ha detto il direttore, la squadra lo ha accolto bene. Ciò che ti serve in campo, lo costruisci fuori. Con regole e compattezze, lo sei dentro e fuori dal campo"

Ha già parlato di mercato con il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi?

"Il confronto con il direttore è quotidiano. Il mio ruolo è stare attento alla squadra e all'oggi, abbiamo fatto un'analisi attenta, ma sono concentrato solo sul campo"

A centrocampo c'è abbondanza: Casadei, Gineitis e Anjorin, chi può essere più adatto per il Sassuolo?

"Casadei deve lavorare in funzione dello spazio, in questo momento stiamo lavorando per ritrovarlo al meglio. Gineitis ha fatto bene, è una mezzala di inserimento e ha vivacità ed energia. Vlasic sta trovando sempre più certezze, poi Anjorin sta dando continuità di allenamenti ed è una risorsa perché è quasi un nuovo acquisto e sta bene. Anche Anjorin lavora per partire o per subentrare"

