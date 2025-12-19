Nicola sfida Sarri: "Tecnico esperto e capace. Recuperi a gennaio? Abbiamo poca scelta"

Sono tanti i temi affrontati da Davide Nicola, tecnico della Cremonese, in conferenza stampa, tra cui anche quello relativo al calendario, che permetterà ad alcune squadre di recuperare le partite a gennaio a causa della Supercoppa Italiana: “Abbiamo poca scelta e non possiamo controllare queste cose, per me è più importante sapere che ci sono queste regole e si è sempre saputo che sarebbe stato così. Noi vogliamo giocare e pensiamo solo a fare la nostra partita, ciò che ci circonda lo lasciamo a discrezione di chi vuole commentare. Non voglio vedere situazioni positive o negative”.

Che partita sarà domani contro la Lazio?

"Ho detto che noi vogliamo mantenere la categoria esprimendo il nostro gioco e rendendo la vita difficile a tutti. La Lazio è una squadra che può lottare per le prime sei posizioni in classifica, viene da un buon ruolino di marcia e in casa è sempre una formazione ostica. Sarri è un tecnico esperto e capace, che alle sue squadre dà ordine tattico. Giocano di reparto, con una linea difensiva abile a leggere palla aperta e palla coperta, sappiamo perfettamente che sono un avversario difficile perché hanno una buona gestione dello spazio. Dovremo essere abili a capire come occupare gli spazi che ci verranno concessi e calmi e capaci nel trovare le condizioni giuste prima di creare le azioni offensive. Poi servirà essere abili nell’affondo finale, oltre a saper riconoscere quali posizioni ricoprire quando saranno loro ad avere palla. In settimana ci siamo preparati in questa direzione".

