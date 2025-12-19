Spezia, Gazzoli: "Non ci si abitua a soffrire, ma siamo sereni. Donadoni calato nella realtà"

“Non ci si abitua mai a soffrire e anche se questa non è una delle migliori stagioni, posso assicurare che siamo un gruppo forte che ha tanta voglia dentro”. L’amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzoli ha parlato così nel corso dell’evento di natale della società facendo il punto sulla situazione in casa ligure: “Siamo sereni perché sappiamo di poter contare su tutti i nostri partner, che hanno un posto fisso nei nostri pensieri, e sui nostri tifosi. - prosegue Gazzoli come riporta La Nazione - In più abbiamo trovato un allenatore che si è calato perfettamente nella nostra realtà”.

Anche il tecnico Roberto Donadoni ha parlato nell’occasione esprimendo concetti simili a quelli della conferenza stampa: “La strada da fare è tanta, ma con il lavoro e la voglia di riscattarsi potremo cercare di soffrire meno. I giocatori vogliono dare alla città quello che merita".