Milan, più vicino il rinnovo di Calhanoglu: la firma potrebbe arrivare in tempi brevi

Il Milan potrebbe presto festeggiare un prolungamento contrattuale importante, per il presente e per il futuro. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Hakan Calhanoglu, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno, è pronto a firmare il rinnovo di contratto. Un accordo che sarebbe ormai vicinissimo - secondo l'emittente - e che potrebbe formalizzarsi in tempi brevi.