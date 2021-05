Moratti su Mourinho: "Ancora in Serie A? Gli vorremo bene qualunque scelta faccia"

Intervistato da Repubblica, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti commenta le parole di José Mourinho, che ha fatto sapere che allenerebbe un’altra squadra in Serie A pur amando il club nerazzurro: “Gli allenatori son così, e non bisogna prendersela. A Mourinho vorremo sempre bene, qualsiasi scelta faccia, e ci mancherebbe altro. Dovesse tornare in Italia sarebbe una bella cosa, saprebbe divertire, interessare e stimolare tutto il mondo del calcio, come ha fatto ovunque. Gli auguro tutto il meglio”.