Mourinho alla Roma! Il suo indizio 48 ore fa: "Una rivale dell'Inter? Non ci penserei due volte"

È la notizia del momento: José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione. Un clamoroso ritorno in Italia per lo Special One, che pure in qualche modo lo aveva lasciato intendere con le dichiarazioni a The Times di appena due giorni fa: “Se un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte”. Più che un indizio, a conti fatti. E la notizia oggi ha lasciato sorpresi in molti, ma Mourinho in pratica ce lo aveva detto.