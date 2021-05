Napoli, De Laurentiis: "Mai parlato con Conceicao. Vogliamo un allenatore italiano"

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, all'emittente portoghese RTP dà ulteriori indicazioni circa il prossimo allenatore del Napoli. Come già anticipato, non sarà Sergio Conceicao: “Non è vera la storia di Conceição come allenatore del Napoli. Non è vero. Mai parlato, mai negoziato, mai parlato con lui, mai. Noi vogliamo un allenatore italiano. Noi abbiamo molte opportunità in questo senso e quindi decideremo entro 30 giorni. Perché non Sergio? Non è nella mia lista. Non è nella mia selezione. E’ un buon allenatore ma noi vogliamo un tecnico italiano”.