Nicola: "Si parla degli altri, ma anche la Cremonese ha avuto defezioni. Bianchetti è out"

La Cremonese affronterà domani la Lazio in una partita che si preannuncia davvero complicata per la squadra grigiorossa visto quanto sta spingendo sull'acceleratore ultimamente. L'allenatore Davide Nicola ne ha parlato in conferenza stampa: “I giocatori sono monitorati costantemente e vediamo se qualcuno spende più del dovuto. A Torino è stato commesso qualche errore tecnico, ma la Cremo avrà sempre bisogno di iniziare con undici giocatori e inserirne anche cinque. Si parla più di altri che di noi, ma in questo periodo anche noi abbiamo avuto a che fare con delle defezioni che, allo stesso tempo, ci hanno permesso di vedere all’opera qualcuno che ha qualità. Sono momenti in cui si possono scoprire altre risorse e potrebbe accadere anche a Roma".

Bianchetti ha saltato la sfida di Torino per un problema dell’ultimo minuto. Domani ci sarà?

“No, non potrà esserci e sarebbe inopportuno portarlo con noi essendo rimasto tutta la settimana a curare la sua situazione, che ha richiesto uno stop di tre-quattro giorni. In questa fase è meglio non forzarlo, da lunedì sarà con noi e darà il suo contributo”.

