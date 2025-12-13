Cremonese, Nicola: "Gara decisa da un rimpallo. Braccio di Simeone? Per me da rigore"

L’allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Torino valevole per la 15^ giornata di Serie A.

Come analizza la partita?

"Sono molto contento se un mio giocatore è molto autocritico, dobbiamo sempre migliorare. E' stata la partita che mi aspettavo, molto fisica e con il Torino bravo a chiudere le linee di passaggio. Credo la partita sia stata decisa da un episodio, un rimpallo, ma la Cremonese ha creato le occasioni per poterla pareggiare fino all'ultimo dove secondo me c'era une episodio da considerare in maniere diversa a termini di regolamento. Però si accetta il risultato, la Cremonese ha dimostrato ancora una volta di essere all'altezza dell'avversario che incontra ed è giusto essere autocritici in modo positivo per migliorare sempre".

Si riferisce al possibile rigore nel finale?

"Secondo me, da un punto di vista del regolamento, aumenta il volume del corpo e non capisco come non possa essere sanzionato rispetto a quello che vediamo spesso. Così però è stato deciso e noi lo accettiamo serenamente".

Baricentro troppo basso?

"Secondo me noi abbiamo fatto un'ottima partita, bisogna dare sempre una giusta impressione. I ragazzi hanno fatto la prestazione che dovevano fare, non siamo riusciti a pareggiarla e si va avanti convinti di quello che abbiamo fatto e ragionando su quello che si può ulteriormente migliorare".

A fine gara Payero era molto dolorante: ci ha già parlato?

"In una partita molto fisica, gli scontri sono all'ordine del giorno e questo fa parte del calcio. Vedremo in settimana".