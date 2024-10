Non solo Pulisic, Pochettino libera anche McKennie per la Juve: "Lieve infortunio"

Non soltanto Christian Pulisic. Anche Weston McKennie farà rientro, in questo caso alla Juventus, in anticipo rispetto ai programmi. A comunicare la decisione di Mauricio Pochettino, commissario tecnico della Nazionale calcistica degli Stati Uniti, sono i canali ufficiali dello stesso team USA. In questo caso, però, la notizia per i bianconeri - a differenza del Milan, dato che per Pulisic si parla solo di un carico eccessivo - è agrodolce: nel comunicato stampa diffuso dalla nazionale statunitense si fa infatti riferimento a un infortunio del texano.

"Dopo la vittoria per 2-0 degli USA contro Panama nella prima partita sotto la guida del nuovo allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti - recita il comunicato - Mauricio Pochettino, cinque giocatori stanno lasciando il ritiro mentre la squadra si dirige a Guadalajara per una rara amichevole in Messico. Nessun altro giocatore verrà aggiunto al roster.

Dopo aver giocato un numero significativo di minuti nell'ultimo mese per la nazionale statunitense e l'AC Milan, Christian Pulisic è stato rilasciato e riportato al suo club per la gestione del carico. Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi e Zack Steffen hanno lievi infortuni e torneranno ai loro club per ulteriori valutazioni e cure".

Il comunicato stampa riporta poi alcune dichiarazioni dello stesso Pochettino: "Come abbiamo detto, prenderemo sempre decisioni che siano nel migliore interesse dei nostri giocatori e rispettino il rapporto che abbiamo con i loro club"