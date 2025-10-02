Parma, Cherubini: "Soddisfatti di questo accordo. Krause promuove connessione con la città"

In mattinata si è svolto un evento in coordinazione tra Università degli Studi di Parma e Parma Calcio per esporre la partnership tra le due realtà. Presente anche l'amministratore delegato crociato Federico Cherubini: "Ringrazio il Rettore per l'opportunità, ma il processo è iniziato già da tanto tempo. Ci serviva per far capire la grande importanza di questo accordo per noi, che rientra nelle funzioni di Parma Calcio. Finché Krause sarà alla guida del Parma, la connessione con la città sarà sempre presente. Non so in che categorie giocherà il Parma nel futuro, mi auguro il meglio, ma ci sarà sempre la volontà di fare tante cose anche fuori dal campo".

Queste le parole messe in evidenza da ParmaLive.com: "Dal lato nostro la cosa più semplice e tangibile è quella di poter garantire la possibilità di venire allo stadio in condizioni particolari. Ma vorremmo avvicinarli al mondo del femminile e del nostro settore giovanile, dove la nostra Primavera gioca il campionato di Primavera 1. A noi piacerebbe molto riuscire a fidelizzare una parte degli studenti anche alle vicende del Parma Calcio e non solo quelle della prima squadra.

Il calcio vive alcune criticità, come tutte le industrie: c'è quella della partecipazione agli eventi live, anche se il Tardini ha un'occupazione alta e ne siamo felici. Ma sono tante altre le cose che possiamo fare insieme. Guardando alle tante discipline di Unipr credo che potremo spaziare su tantissimi ambiti, dalla nutrizione all'educazione finanziaria. C'è grande soddisfazione da parte nostra per questo accordo".