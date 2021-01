Parma, D'Aversa stoppa Vazquez: l'allenatore preferisce puntare su Ounas

Franco Vazquez poteva tornare in Italia per vestire la maglia del Parma, ma alla fine l'affare non dovrebbe essere portato a termine. Mentre gli emiliani trattavano col Siviglia e il giocatore sfogliava la margherita per il sì, è stato il tecnico D'Aversa a bloccare tutto non convinto dall'operazione. L'allenatore preferirebbe puntare su Ounas, attaccante in uscita dal Cagliari (in prestito dal Napoli) e buona occasione last minute. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.