Pellegrini respinge le sirene arabe: 'no' ad Al Ittihad e Al Nassr, vuole la Roma e l'Europeo

Dopo Milinkovic-Savic, Brozovic, Zielinski, Immobile e chi più ne ha più ne metta, l'Arabia Saudita ha puntato un altro calciatore della nostra Serie A: Lorenzo Pellegrini. Come per gli ultimi due calciatori citati, però, il corteggiamento non dovrebbe andare a buon fine, non godendo del placet del giocatore.

C'è chi dice no

Il centrocampista della Roma, stando a quanto riportato da Il Messaggero, ha rigettato ogni eventuale proposta proveniente dalla Saudi League. L'Al Ittihad e l'Al Nassr avrebbero voluto il capitano giallorosso, che però ha risposto negativamente: vuole restare alla Roma e godersi - magari da protagonista - l'Europeo del 2024 con l'Italia.