La mancata preparazione, la fascia, il contratto in scadenza: Pellegrini lontano dalla Roma

La mancata preparazione, la fascia, il contratto in scadenza: Pellegrini lontano dalla RomaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:30Serie A
di Niccolò Righi

A Trigoria si lavora per la nuova stagione, con la Roma di Gasperini già proiettata verso l’esordio in campionato contro il Bologna, il 23 agosto. Ma per Lorenzo Pellegrini quella sarà ancora una tappa da spettatore. il centrocampista prosegue infatti il percorso di recupero dopo l’operazione al tendine del retto femorale destro, effettuata a maggio in Finlandia.

Il capitano (o ex) ha scelto di sistemare anche una vecchia frattura al naso a inizio ritiro, approfittando dello stop forzato: un intervento programmato, ma finito comunque al centro di qualche voce maliziosa. Oggi Pellegrini lavora a parte, tra tapis roulant, forza e doppie sedute quotidiane, nell’attesa del via libera definitivo. Il momento chiave arriverà dopo Ferragosto, quando il professor Lempainen – lo stesso chirurgo che lo ha operato – verrà a Roma per un controllo decisivo. Se l’esito sarà positivo, Pellegrini potrà tornare in gruppo, puntando al rientro in campo dopo la sosta, il 14 settembre contro il Torino.

Intanto resta da definire il suo futuro. Il contratto da 6 milioni annui scade a giugno e, al momento, non sembrano esserci margini per un rinnovo. Se nulla cambierà, a gennaio si cercherà una soluzione. L’Inter e il Napoli lo avevano sondato, ma all’estero West Ham e Bournemouth seguono con attenzione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

