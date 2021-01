Pinamonti, meglio andare in prestito: il ruolo di quarta punta non lo aiuta a crescere

vedi letture

Restare all'Inter in estate non è stata certo una saggia decisione per Andrea Pinamonti, centravanti classe '99 su cui il club nerazzurro sembrava deciso a puntare dopo la stagione positiva con la maglia del Genoa. Il ragazzo doveva essere la quarta punta, designata a far rifiatare i vari Lukaku, Sanchez e Martinez, ma così non è stato. Pinamonti ha infatti collezionato appena 45 minuti (due spezzoni in Serie A, uno in Champions League) che non possono certo soddisfarlo e che lo porteranno ad andare alla ricerca di maggior minutaggio altrove anche per l'uscita dalle coppe europee da parte dei nerazzurri.

Le pretendenti di certo non mancano, ma l'ingaggio rappresenta come al solito un ostacolo non da poco con l'Inter che dovrà quasi certamente provvedere a contribuire in buona parte se vorrà trovare una sistemazione adeguata al centravanti e permettergli di accumulare minuti ed esperienza in un'altra piazza di Serie A.