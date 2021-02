Quale futuro per Kean? Leonardo: "Al PSG in prestito, complicato parlare del suo futuro"

Quale futuro per Moise Kean? Ne ha parlato questa mattina Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, nel corso di una intervista rilasciata a France Blue. Il PSG ha ingaggiato l'attaccante italiano classe 2000 in prestito secco dall'Everton lo scorso ottobre. "E la verità - ha detto Leonardo - è che quella era l'unica formula possibile e avere Kean a disposizione per un anno credevo potesse essere già una cosa positiva: oggi è difficile dire quale sarà il suo futuro, vedremo verso la fine della stagione. Oggi è molto complicato sapere come andrà, ma Kean avrà certamente un grande futuro dinanzi a sé".