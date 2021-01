Roma, con Reynolds a un passo si allontana Montiel. Sull'argentino ora c'è il Lione

Con la Roma che ha messo le mani su Bryan Reynolds, talento statunitense del Dallas FC, l'altro obiettivo per la fascia destra, Gonzalo Montiel, si allontana. Sull'esterno destro del River Plate c'è il Lione pronto a offrire 8,5 milioni di euro per l'80% del cartellino. Lo riporta Olé che precisa che il club argentino ancora non ha ricevuto niente di formale ma che i tempi per il trasferimento del giocatore in Europa sono maturi.