Roma, Dzeko lavora insieme al gruppo. Ancora a parte El Shaarawy e Reynolds

vedi letture

Dopo i giorni di tensione vissuti in seguito agli screzi post Spezia, Edin Dzeko lavora regolarmente in gruppo in seguito al confronto di questa mattina con Paulo Fonseca. Nel quadro dei giocatori che lavorano per recuperare in vista della sfida della Roma contro la Juventus, hanno lavorato individualmente Pedro e Smalling oltre agli ultimi arrivati El Shaarawy e Reynolds.