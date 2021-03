Roma, Fonseca: "Iniziato con la gavetta, ora sono in una delle migliori d'Europa. E voglio vincere"

"Quando si inizia, e io ho iniziato dalla gavetta, l’obiettivo principale è quello di raggiungere le squadre migliori del tuo Paese, nel mio caso del Portogallo, e in seguito raggiungere le migliori squadre in Europa. Posso dire che ora ho già raggiunto una delle migliori squadre d’Europa, ma voglio vincere dei titoli: voglio vincere dei campionati in Europa, voglio vincere dei titoli europei". Sono queste alcune delle dichiarazioni che il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato nella lunga intervista a Forbes: "Nonostante questa ambizione, il mio obiettivo principale è quello di non perdere mai la passione per questa professione, svegliarmi ogni giorno motivato e continuare a essere lo stesso allenatore entusiasta e appassionato".