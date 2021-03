Roma, l'algoritmo di Pinto sceglie Isak: è lui il nuovo obiettivo per l'attacco

vedi letture

Aleksander Isak è il nuovo nome per l'attacco della Roma, scovato da Pinto utilizzando un software che tramite un algoritmo scarta le ipotesi per arrivare fino al nome sui puntare. Così è stato per il giovane svedese compagno di reparto di Ibrahimovic in Nazionale. Il giocatore è di proprietà della Real Sociedad, e i giallorossi potrebbero presentare un'offerta per il talento classe '99 già a segno ben 12 volte in stagione nella Liga. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.