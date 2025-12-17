Roma, Lino Banfi in visita alla squadra. Gasperini gli ha chiesto di spiegare il suo 5-5-5

Gradita visita al centro sportivo di Trigoria quest'oggi: la Roma ha accolto infatti Lino Banfi. "Il popolare attore pugliese, romano d’adozione e grande tifoso giallorosso, - si legge sul sito ufficiale del club capitolino - aveva espresso in una recente intervista il desiderio di conoscere Gian Piero Gasperini e i calciatori della Roma. L’appello è stato raccolto e così, nella giornata di mercoledì 17 dicembre, Lino Banfi è stato ricevuto nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini dove gli è stata riservata una calorosissima accoglienza da parte di tutta la squadra, dello staff tecnico e della dirigenza.

Gasperini ha ricevuto in dono dall’attore la storica maglia della Longobarda di Oronzo Canà, l’allenatore “nel pallone” interpretato da Lino Banfi nell’omonimo film del 1984. Una pellicola diventata un cult per chi ama il calcio e che ha trovato tanti giocatori preparatissimi a suon di battute citate a memoria.

Dopo l’incontro con Ricky Massara, Claudio Ranieri e Bruno Conti e una visita negli spogliatoi, Gasperini ha invitato Banfi a raggiungerlo sul campo per dare insieme l’avvio dell’allenamento e spiegare alla squadra la famosa tattica del 5-5-5 con il tono scherzoso e scanzonato che lo ha reso celebre. Non poteva quindi mancare una maglia della Roma personalizzata in dono, con il mitico modulo del film".