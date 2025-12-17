Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Lino Banfi in visita alla squadra. Gasperini gli ha chiesto di spiegare il suo 5-5-5

Roma, Lino Banfi in visita alla squadra. Gasperini gli ha chiesto di spiegare il suo 5-5-5TUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 18:38Serie A
Simone Lorini

Gradita visita al centro sportivo di Trigoria quest'oggi: la Roma ha accolto infatti Lino Banfi. "Il popolare attore pugliese, romano d’adozione e grande tifoso giallorosso, - si legge sul sito ufficiale del club capitolino - aveva espresso in una recente intervista il desiderio di conoscere Gian Piero Gasperini e i calciatori della Roma. L’appello è stato raccolto e così, nella giornata di mercoledì 17 dicembre, Lino Banfi è stato ricevuto nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini dove gli è stata riservata una calorosissima accoglienza da parte di tutta la squadra, dello staff tecnico e della dirigenza.

Gasperini ha ricevuto in dono dall’attore la storica maglia della Longobarda di Oronzo Canà, l’allenatore “nel pallone” interpretato da Lino Banfi nell’omonimo film del 1984. Una pellicola diventata un cult per chi ama il calcio e che ha trovato tanti giocatori preparatissimi a suon di battute citate a memoria.

Dopo l’incontro con Ricky Massara, Claudio Ranieri e Bruno Conti e una visita negli spogliatoi, Gasperini ha invitato Banfi a raggiungerlo sul campo per dare insieme l’avvio dell’allenamento e spiegare alla squadra la famosa tattica del 5-5-5 con il tono scherzoso e scanzonato che lo ha reso celebre. Non poteva quindi mancare una maglia della Roma personalizzata in dono, con il mitico modulo del film".

Articoli correlati
Lino Banfi svela: "L'idea dell''Allenatore nel pallone' fu di Liedholm" Lino Banfi svela: "L'idea dell''Allenatore nel pallone' fu di Liedholm"
Roma, il tifoso Lino Banfi: "Gasperini persona giusta. Dybala farà bene anche quest'anno"... Roma, il tifoso Lino Banfi: "Gasperini persona giusta. Dybala farà bene anche quest'anno"
Il tifoso giallorosso Lino Banfi: "La Roma gioca a Firenze? Allora sono chezzi..."... Il tifoso giallorosso Lino Banfi: "La Roma gioca a Firenze? Allora sono chezzi..."
Altre notizie Serie A
Fiorentina in difficoltà, Polverosi pensa a Ranieri: "Ma mi ha detto che non tornerà"... Fiorentina in difficoltà, Polverosi pensa a Ranieri: "Ma mi ha detto che non tornerà"
Udinese, Runjaic: "Si dice che niente è più vecchio del successo di ieri" Udinese, Runjaic: "Si dice che niente è più vecchio del successo di ieri"
Ambrosini sull'Inter: "Sensazione di ferocia agonistica incarnata da Lautaro Martinez"... Ambrosini sull'Inter: "Sensazione di ferocia agonistica incarnata da Lautaro Martinez"
Di Canio: "Alla Juve eri attento a tutto, anche al comportamento con gli inservienti"... Di Canio: "Alla Juve eri attento a tutto, anche al comportamento con gli inservienti"
Roma, si punta recuperare Dovbyk per la Juventus. Oggi per l'ucraino seduta a parte... Roma, si punta recuperare Dovbyk per la Juventus. Oggi per l'ucraino seduta a parte
Rinnovo Maignan? Costacurta fa notare: "Il Milan non deve fare pazzie, si può sostituire"... Rinnovo Maignan? Costacurta fa notare: "Il Milan non deve fare pazzie, si può sostituire"
Fiorentina, Fagioli: "Ci siamo confrontati per ripartire. Basta parlare di tifosi... Live TMWFiorentina, Fagioli: "Ci siamo confrontati per ripartire. Basta parlare di tifosi e singoli"
Vanoli: "Cambio modulo possibile. Non conta il mio futuro ma il bene della Fiorentina"... Live TMWVanoli: "Cambio modulo possibile. Non conta il mio futuro ma il bene della Fiorentina"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
2 Juve, problemi per David nello spogliatoio? Ci pensa Perin: arriva la smentita social
3 Frattesi e colpi a zero. Tuttosport in apertura sul calciomercato Juve: "Svolta al centro"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre
5 La Juventus fa sul serio per Frattesi: tutti i dettagli. Schlager e Timber le alternative
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dodo può lasciare la Fiorentina a gennaio, per 15 milioni di euro. Ci pensa l'Inter
Immagine top news n.1 Napoli in Supercoppa con Lobotka, ma Conte frena su Lukaku: "Dobbiamo avere pazienza"
Immagine top news n.2 Italia, è il Mondiale più ricco di sempre: 655 milioni di dollari dalla FIFA, 50 a chi vince
Immagine top news n.3 Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare"
Immagine top news n.4 Allegri da Riyadh: "Fullkrug? Il nostro mercato è recuperare gli indisponibili. Vedremo dopo la Supercoppa"
Immagine top news n.5 Quando si gioca? Quanto si vince? Dove vederla? Tutto quello che c’è da sapere sulla Supercoppa
Immagine top news n.6 De Rossi chiama l'amico Dzeko al Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione
Immagine top news n.7 Milan, Gimenez si opererà alla caviglia: l'attaccante starà fuori almeno sei settimane
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu
Immagine news podcast n.2 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.3 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.4 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Casarini: "Vogliamo stupire. Saremo la mina vagante del girone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina, qual è il piano per salvarsi? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Supercoppa Italiana, chi sarà a trionfare? Il pensiero degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, la fiducia di Cherubini: "Troveremo soluzioni per affrontare questo momento difficile"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina in difficoltà, Polverosi pensa a Ranieri: "Ma mi ha detto che non tornerà"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Si dice che niente è più vecchio del successo di ieri"
Immagine news Serie A n.4 Ambrosini sull'Inter: "Sensazione di ferocia agonistica incarnata da Lautaro Martinez"
Immagine news Serie A n.5 Di Canio: "Alla Juve eri attento a tutto, anche al comportamento con gli inservienti"
Immagine news Serie A n.6 Roma, si punta recuperare Dovbyk per la Juventus. Oggi per l'ucraino seduta a parte
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Coda torna a lavorare con il gruppo. Con lui anche Cuni. Il report dell'allenamento
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la lista suppletiva dei giovani svincolati dai club
Immagine news Serie B n.3 Sebastiani: "Pronto a fare passi indietro per un Pescara più solido. Sul mercato niente rivoluzione"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, si ferma l'esterno Faraoni: salterà le ultime due sfide del 2025
Immagine news Serie B n.5 L'infortunio di Felici complica i piani anche del Venezia. I lagunari erano vicini al suo acquisto
Immagine news Serie B n.6 Haps: "Venezia è speciale, sento il supporto dei tifosi. Suriname al Mondiale? Buone possibilità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Riforma sui giovani, il Coni premia Gianfranco Zola con la Stella d'Oro: il comunicato
Immagine news Serie C n.2 Carpi, Casarini: "Vogliamo stupire. Saremo la mina vagante del girone"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Leverbe: "Il desiderio è vincere il campionato. Vogliamo fare un regalo alla piazza"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la lista suppletiva dei giovani svincolati dai club - Seconda parte
Immagine news Serie C n.5 Serie C, la lista suppletiva dei giovani svincolati dai club - Prima parte
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Seeber sul Menti: "In caso di Serie B stiamo cercando di capire che interventi fare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Milan, i rossoneri vogliono difendere il titolo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Le formazioni di Roma-St.Polten in Women's Champions League: c'è da evitare l'ultimo posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Le formazioni di Juventus-Man. United in Women's Champions League: Girelli da record
Immagine news Calcio femminile n.3 Non solo il Tardini, anche il Manuzzi apre alla Coppa Italia Women: ospiterà Cesena-Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Linari: "Genitori lasciate le vostre figlie libere di giocare a calcio e amare chi vogliono"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, occhi su Denton del West Ham per la difesa. Può arrivare pagando la clausola
Immagine news Calcio femminile n.6 Olimpiade, aumentano a 16 le squadre del torneo di calcio femminile: l'Europa avrà 4 posti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?