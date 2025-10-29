Roma, il tifoso Lino Banfi: "Gasperini persona giusta. Dybala farà bene anche quest'anno"

"Io ho sempre detto che alla guida della mia squadra avrebbe dovuto esserci un romano, invece grazie ai Friedkin mi sto ricredendo". Parola di Lino Banfi. Il noto attore protagonista di tantissimi film, di cui due sul calcio con i suoi "L'allenatore nel pallone", ha raccontato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la sua fede per la Roma.

In sella da quest'anno c'è Gian Piero Gasperini che, ha esordito l'attore, "sta facendo davvero bene, secondo me è la persona giusta. È un ottimo allenatore e un uomo garbato. E poi dietro c’è l’amore sanguigno di Ranieri, lavora nell’ombra ma sono sicuro abbia un ruolo importante".

Fra i giocatori che può gli piacciono della formazione di Gasperini c'è ovviamente Paulo Dybala. Per Banfi la Joya "farà tanto e bene anche in questa stagione. Dicono sia fragile, un aggettivo che personalmente non amo anche perché viene usato spesso per quelli della mia età: io sono entrato nei novanta, li sto perlustrando, ma fragile non sono per niente, sono tostissimo! Ed è tostissimo anche Dybala: avete visto come ha giocato contro il Sassuolo domenica? Ha fatto pure un gol stupendo, alla fine è uno che spesso trova il modo per risolverti le partite".