Lino Banfi svela: "L'idea dell''Allenatore nel pallone' fu di Liedholm"

Lino Banfi, noto attore protagonista di tantissimi film, di cui due sul calcio con i suoi "L'allenatore nel pallone", ha raccontato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L'idea dell'"Allenatore nel pallone" fu di Liedholm. Capitammo vicini di posto su un volo Roma-Milano. Mi disse: “Sei molto bravo, perché non fai film su vita di allenatore? Perché non fai quello pugliese che si chiama proprio Pugliese?”. Si riferiva a Oronzo Pugliese, diventato poi il mio Oronzo Canà...".

Sul rendimento della Roma ha aggiunto di essersi ricreduto sui Friedkin, pur avendo sempre sostenuto che la sua squadra dovesse essere guidata da un romano. Ha anche scoperto che i Friedkin sono importanti produttori cinematografici. Ha riconosciuto che, in fin dei conti, non è negativo il fatto che non si affezionino allo spogliatoio o ai giocatori, poiché "loro pensano agli affari". Ha sottolineato che si muovono sul mercato solo se c'è un affare da concludere e sono attenti ai conti, un aspetto che considera sempre positivo.

Pur non avendoli mai incontrati, ha espresso il desiderio di conoscerli e, scherzosamente, ha confessato che gli piacerebbe molto andare a Trigoria (non come Lino Banfi, ma come Oronzo Canà), prendere un megafono durante l'allenamento e urlare all'improvviso: "Che caz.. fate, porca puttena!". Ha spiegato questa sua idea come un modo per regalare ai ragazzi, che sono fortunati ma fanno molti sacrifici, "una bella risata, di un po’ di distrazione!". Ha concluso notando che, ultimamente, osserva spesso le statistiche in basso a sinistra durante le partite, quelle relative ai chilometri percorsi dai giocatori, numeri che gli fanno apprezzare ancora di più il loro impegno.