Roma, Nzonzi dice no a tutte le soluzioni in uscita: ora la permanenza è quasi scontata

Secondo quanto riportato a Il Tempo, la Roma ha proposto nuove soluzioni in uscita a Steven Nzonzi, ma per il momento il francese continua a rifiutare qualsiasi destinazione. La sua permanenza in giallorosso almeno fino a gennaio, a questo punto appare la soluzione più probabile.