Roma, servono almeno tre acquisti a gennaio. Le Fée può partire in prestito

La Roma ha bisogno almeno di tre acquisti nel mercato di gennaio per credere nella risalita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Angelino ha bisogno di un'alternativa perché lo svedese Dahl non è considerato pronto per la Serie A, malgrado sia stato pagato quasi 5 milioni di euro e per questo potrebbe andare in prestito in una squadra che gli consenta di giocare con continuità. I problemi sono forse peggiori a destra, con Zeki Celik, che era alternativa di Karsdorp e Kristensen, diventato titolare inamovibile.

Il terzo innesto è necessario in attacco perché, oltre a Artem Dovbyk, c'è solo Eldor Shomurodov ed è troppo poco per una squadra che voleva lottare per l'Europa e che invece adesso si ritrova immischiata nella lotta per salvarsi. Un partente infine potrebbe essere Enzo Le Fée che, vista l'abbondanza a centrocampo, non sarebbe neanche sostituito. In Francia ha mercato, può salutare a titolo temporaneo.

La classifica aggiornata di Serie A dopo le prime quattordici giornate di campionato.

Napoli 32

Atalanta 31

Inter 28*

Fiorentina 28*

Lazio 28

Juventus 26

Milan 22*

Bologna 21*

Udinese 17

Empoli 16

Torino 15

Parma 15

Cagliari 14

Genoa 14

Roma 13

Lecce 13

Verona 12

Como 11

Monza 10

Venezia 8

* una partita in meno

Il programma della 15ª giornata

06/12/2024 Venerdì 18.30 INTER - PARMA DAZN

06/12/2024 Venerdì 20.45 ATALANTA - MILAN DAZN/SKY

07/12/2024 Sabato 15.00 GENOA - TORINO DAZN

07/12/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS - BOLOGNA DAZN

07/12/2024 Sabato 20.45 ROMA - LECCE DAZN/SKY

08/12/2024 Domenica 12.30 FIORENTINA - CAGLIARI DAZN

08/12/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA - EMPOLI DAZN

08/12/2024 Domenica 18.00 VENEZIA - COMO DAZN/SKY

08/12/2024 Domenica 20.45 NAPOLI - LAZIO DAZN

09/12/2024 Lunedì 20.45 MONZA - UDINESE DAZN