Roma, Villar: "Siamo una rosa forte, non importa chi gioca. Non abbiamo ancora fatto nulla"

Il centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha commentato ai media ufficiali della società il successo contro il CSKA Sofia: "Siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita. Non era facile, iniziamo una competizione nuova e non conosciamo le squadre. Ora riposiamo e continuiamo così, abbiamo fatto una buona partita".

Ora il Verona.

"La testa ora è a recuperare e poi a Verona. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma siamo contenti di come è cominciata la stagione e vogliamo continuare così".

Siete 20 titolari come ha detto Mourinho.

"Si, siamo una rosa forte, non importa chi gioca, siamo tutti preparati per giocare quando vuole il mister e ci facciamo pronti. Abbiamo tanta qualità in tutta la rosa, il mister può stare tranquillo".