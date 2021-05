Salernitana, occhi in Serie B: a Castori piace Garritano del Chievo. Valutazione di 2 milioni

In vista della prossima stagione di Serie A, la Salernitana non disdegnerà di guardare anche in serie cadetta per portare su alcuni dei prospetti migliori, col chiaro intento di evitare di svenarsi economicamente per rinforzare la squadra. Secondo quanto riferito da TuttoSalernitana.com, un profilo molto gradito a mister Castori è quello di Luca Garritano, centrocampista del Chievo che ha una valutazione di circa 2 milioni di euro.