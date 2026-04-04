Sarri: "Purtroppo la sosta ha interrotto l'inerzia positiva. Maldini? Deve usarsi al 100%"

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in diretta tv nel pre-partita di Lazio-Parma per presentare il match dell'Olimpico. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: "Purtroppo l’inerzia positiva è stata interrotta dalla sosta e ora si deve riconquistare, non è automatico. Dopo una sosta nazionali così importante è sempre un’incognita. L’applicazione e la determinazione avute nelle ultime gare mi piacerebbe rivederle".

Su Maldini: "Deve incominciare a usarsi al 100%. Lui le grandi qualità tecniche e fisiche che ha le usa solo in percentuale. Il salto di qualità lo farà solo quando porterà in campo tutto il suo potenziale".

Sui danesi Isaksen e Provstgaard: "Sono usciti distrutti dal punto di vista mentale dall’eliminazione della Danimarca".