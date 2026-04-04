Lazio, Sarri: "Crisi del calcio italiano? Il decreto crescita ha portato gli stranieri a costar meno degli italiani"

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio della sua Lazio contro il Parma. Queste le sue parole sulla partita e sulla situazione del calcio italiano:

Si era parlato del pericolo di interrompere una striscia positiva, come valuta la partita di oggi?

“La considero come una serie positiva che continua. Quando le squadre assumono l’atteggiamento dei nostri avversari, la pazienza di portare la partita negli ultimi venti minuti è fondamentale. Difendendo così bassi, può calare la concentrazione, può venire fuori un errore e storicamente si vince. Nel primo tempo abbiamo palleggiato troppo con palla addosso, pochi movimenti senza palla, diventa difficile entrare. Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi e siamo stati più pericolosi. La considero una buona reazione in una partita che poteva diventare difficilissima".

Non era semplice, quanto sei contento del percorso anche in zona offensiva di questa Lazio?

“Era una partita difficile, il Parma ha fatto 21 punti in trasferta. Ha vinto a Milano e Bologna e pareggiato a Napoli, mette in difficoltà tutti. Alla sostituzione di Lazzari ci pensavo già all’intervallo, lui è uno che solitamente dà e va e quindi poteva creare delle situazioni, è un ragazzo che sinceramente dovrebbe essere utilizzato di più per come si allena e come entra, ma non è facile trovare un equilibrio con Lazzari a destra e Tavares a sinistra, Nuno sta facendo bene in questo periodo ed è stato penalizzato Lazzari”.

Cosa ne pensa della situazione del calcio italiano?

“Mi dispiace chiaramente per la mancata qualificazione, ma in questo periodo ho altri problemi da risolvere. Non ci ho riflettuto molto, è un peccato e in un Mondiale a 48 squadre dovrebbe esserci sempre l’Italia. Servono riflessioni, ma non sono io la persona adatta, ho pensato ad altro. Sui vivai c’è qualcosa da rivedere, ma un vivaio veramente forte fa giocatori normali, non talento. Il talento lo fa la mamma. E' difficile produrre talenti attraverso il vivaio. Ci sono sicuramente grandi margini di miglioramento. Noi veniamo da un decreto crescita che ha portato gli stranieri a costare meno degli italiani. Siamo andati al contrario negli ultimi anni. Non è facile da un punto di vista legislativo e comunitario trovare una formula per limitare la circolazione degli stranieri, se non un gentlemen agreement tra i presidenti. Penso sia difficile, sicuramente ci sono tante aree da migliorare”.