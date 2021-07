Sassuolo, Ciccio Caputo ha voglia di rivalsa: "Si scaldano i motori, a tutta birra! Carichissimo"

vedi letture

Francesco "Ciccio" Caputo ha voglia di riscatto. Il centravanti del Sassuolo, pur essendo reduce dall'ennesima stagione in doppia cifra, nel 2020-21 è stato fermato dagli infortuni e ha visto quindi sfumare il sogno azzurro. Una pagina che vuole subito mettersi alle spalle, già carichissimo in vista del prossimo campionato: "Si scaldano i motori... Ecco i primi test in vista della partenza per il ritiro! Carichissimo #atuttabirra", il post del bomber neroverde (nonché produttore di birra) dopo i primi giorni di lavoro al Mapei Football Center con mister Dionisi.

Questo il suo messaggio su Instagram: