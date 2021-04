Sassuolo, De Zerbi in conferenza: "Irrati sfortunato con noi oppure io guardo di spalle"

Dopo quasi sette anni dall'ultima volta, il Sassuolo cade nella Milano nerazzurra. Nondimeno i neroverdi, rianimati dal gol nel finale di Traoré, sono rimasti vivi fino all'ultimo istante di gara. Il tecnico, Roberto De Zerbi, ha analizzato così la sfida con la capolista in conferenza stampa.

Salve mister, con il gruppo al completo sarebbe andata diversamente? - "Non lo so, forse anche peggio. Noi abbiamo fatto tutto ciò che avevamo preparato, consapevoli e convinti di quanto stavamo facendo. I ragazzi hanno interpretato tutto benissimo"

Ci sono state polemiche per un potenziale calcio di rigore... - "Si perché per noi era rigore netto. Poi parlare del gol subito dopo quell'episodio fa ancora più male, oltre al danno anche la beffa. A me, ripeto, Irrati come arbitro non piace, non mi piace come ha diretto la gara dall'inizio alla fine, in generale quando lo abbiamo incontrato: non so se è sfortunato lui oppure io non guardo le partite"

Soddisfatto almeno del possesso palla e della qualità del gioco proposto? - "Non solo di quello, ci sono anche più tiri e occasioni da gol. L'Inter comunque merita lo scudetto, ma noi non siamo venuti qui solo per fare possesso, i dati dicono che abbiamo fatto tutto di più, tranne i gol. Siamo arrabbiati"