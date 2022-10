Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: Onana titolare. Out Skriniar, gioca D'Ambrosio

La musichetta della Champions ancora nelle orecchie dell’Inter, il 5-0 alla Salernitana nella testa del Sassuolo. I nerazzurri cercano conferme dopo il successo sul Barcellona, i neroverdi vogliono riproporsi come bestia nera dei milanesi. Sassuolo-Inter inaugurerà la nona giornata del campionato di Serie A, appuntamento alle 15 al Mapei Stadium.

Simone Inzaghi sceglie Onana: il portiere camerunese debutta così in Serie A. Tornano titolare De Vrij in difesa e Asllani a centrocampo, sulle fasce Dumfries e Dimarco. Sorpresa nella retroguardia: fuori Skrinair, gioca D'Ambrosio.

Alessio Dionisi costretto a fare ancora a meno di Berardi, conferma Ceide in attacco con Laurienté e l’ex Pinamonti. Confermato in blocco l’undici che ha battuto i campani nell’ultima giornata per il resto.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.