Sassuolo, per Frattesi la Juve punta alla formula Locatelli. L'Inter prepara la contropartita

vedi letture

Un lunghissimo derby d’Italia, dalla finale di Coppa Italia al mercato. Il Corriere dello Sport evidenzia come la corsa per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, sia appena iniziata. L’Inter sembrava in vantaggio ma la Juventus sembra essersi inserita. La valutazione del Sassuolo si aggira sui 20-25 milioni, con il 30% che sarebbe poi girato alla Roma che si è riservata una percentuale della futura rivendita. La Juventus vorrebbe puntare ad acquistare Frattesi con la stessa formula utilizzata con Locatelli (prestito biennale con obbligo d’acquisto già vissuto). Dal canto suo, l’Inter, molto dubbiosa sulla valutazione fatta dal Sassuolo, sta valutando la possibilità di inserire una contropartita: al Sassuolo, ad esempio, piace molto Casadei (centrocampista della Primavera dell’Inter). Attenzione però, che sullo sfondo si stanno muovendo anche la Roma e il Napoli, pronte ad inserirsi dove può esserci uno spiraglio.