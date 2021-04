Spezia, Verde e la rovesciata alla Lazio: "La provo sempre in allenamento, Reina mi ha fatto i complimenti"

vedi letture

Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ospite del pomeriggio di Sky Sport ha commentato tra le altre cose il gol segnato ieri in rovesciata contro la Lazio: “Sono ancora a mente calda, non riesco a metabolizzare il gol di ieri contro la Lazio. È una cosa che proviamo sempre io e Acampora in allenamento, e ho pensato che contro Fares ci sarei potuto riuscire: se fosse andata fuori non sarebbe successo nulla e invece è andata bene. Il momento più bello del gol è quando è venuto Reina da me e mi ha fatto i complimenti”.

Resta il rammarico per la sconfitta?

“Il bel calcio che giochiamo ci fa fare punti ma purtroppo per situazioni e sfortuna incassiamo questa sconfitta, con la consapevolezza che giochiamo un grande calcio e ce la potremo giocare contro tutti fino alla fine”.

Al Valladolid avevi Ronaldo come presidente. Una volta ha esultato ad un tuo gol su punizione, che effetto ti fa?

“Io Ronaldo lo vedevo in tv e ci giocavo alla play, mai nella vita avrei pensato di vederlo e conoscerlo e addirittura che esultasse ad un mio gol. Per me era un sogno, è uno dei miei idoli”.

E’ la tua migliore stagione di sempre? Quanto incide in questo Italiano?

“C’è tanto merito di Italiano, esprime un gioco spagnoleggiante ed è il calcio che amo. Il divertimento prima di tutto. La prima cosa che bisogna esprimere nel calcio è la passione, e il mister mette divertimento e passione al primo posto. Mi auguro farà strada”.

Italiano si adatta alla grande in ogni categoria. Per lui il calcio è in verticale:

“E’ vero, non vuole nemmeno la palla alta, vuole giocare a calcio e farci divertire”.

Ti faranno un regalo i tuoi compagni?

“Offrirò una cena ai miei compagni quando si potrà, ma la cosa principale è che mi sono divertito tanto a fare quel gol”.