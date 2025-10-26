Titolare come al "Maradona": Ekhator a Torino si prende sulla spalle l'attacco del Genoa

Il Genoa cerca il primo acuto stagionale in campionato. Dopo il pareggio contro il Parma, la squadra di Patrick Vieira vuole scrollarsi di dosso la negatività di queste prime otto gare e tornare finalmente a festeggiare i tre punti. Una sensazione che manca da tanto ma che il tecnico francese ha detto che è molto vicina viste le prestazioni e le occasioni che sono state create. E per farlo decide di cambiare nuovamente il reparto offensivo schierando al centro il giovane Jeff Ekhator, prodotto del vivaio rossoblù e prossimo al rinnovo di contratto.

Il gol al "Maradona"

Una decisione figlia dell'avversario ma anche delle prestazioni che il ragazzo sta fornendo. Entrato molto bene in campo contro il Parma, è reduce anche dalla prima rete in campionato nientemeno che al "Maradona" di Napoli con un colpo di tacco che ha fatto alzare in piedi il pubblico di fede rossoblù. Un gesto tecnico che denota non solo qualità ma tanta personalità per un ragazzo classe 2006.

Le parole di Vieira

E alla vigilia del match, il tecnico Patrick Vieira è stato molto diplomatico ma sottolineando comunque l'ottimo approccio del ragazzo: "Ekhator è entrato benissimo, Venturino è entrato bene e Carboni ha creato situazioni in 1vs1. I giocatori che sono entrati hanno portato qualità ed energia. Dopo è stato difficile, erano chiusi. Le opportunità le abbiamo create, dobbiamo migliorare i dettagli per essere migliori come squadra”.