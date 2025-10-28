Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Genoa blinda il gioiellino Ekhator: rinnovo fino al 2029. Il comunicato

Il Genoa blinda il gioiellino Ekhator: rinnovo fino al 2029. Il comunicato TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:22Serie A
Ivan Cardia

Il Genoa blinda Jeff Ekhator. Con un comunicato stampa diramato sui propri canali ufficiali, il club ligure ha reso noto di aver esteso il contratto della punta fino al 30 giugno 2029.

L’attaccante nato a Genova nel 2006, canterano doc e campione d’Italia con la nostra Under 18 nel 2024, è stato convocato nella Nazionale Under 21 ed è andato a segno nelle partite di qualificazioni all’Europeo di categoria.

In questa stagione Ekhator ha giocato undici gare, per un totale di 256 minuti, considerando tutte le competizioni. Otto le apparizioni in campionato - due da titolare - con il gol al Napoli nella sconfitta per 2-1 del Ferraris: una rete nell’unica presenza in Coppa Italia.

Articoli correlati
Titolare come al "Maradona": Ekhator a Torino si prende sulla spalle l'attacco del... Titolare come al "Maradona": Ekhator a Torino si prende sulla spalle l'attacco del Genoa
Genoa, Ekhator l'ennesimo gioiello della Cantera: e il club è pronto al rinnovo di... Genoa, Ekhator l'ennesimo gioiello della Cantera: e il club è pronto al rinnovo di contratto
Il 18enne Ekhator si è già preso il Genoa e i rossoblù lo blindano: pronto il rinnovo... Il 18enne Ekhator si è già preso il Genoa e i rossoblù lo blindano: pronto il rinnovo fino al 2030
Altre notizie Serie A
Lazio, a gennaio quattro possibili partenti. E in entrata occhi su Ilic e Martin Lazio, a gennaio quattro possibili partenti. E in entrata occhi su Ilic e Martin
Domani Inter-Fiorentina, i convocati di Pioli: dopo l'esordio di domenica, fuori... Domani Inter-Fiorentina, i convocati di Pioli: dopo l'esordio di domenica, fuori Sabiri
Tudor e quella beffarda intervista di un mese fa. Con il libro di Spalletti in mano... Tudor e quella beffarda intervista di un mese fa. Con il libro di Spalletti in mano
Napoli, Oriali: "De Bruyne starà fuori 3-4 mesi, ma questa settimana torna Lukaku"... Napoli, Oriali: "De Bruyne starà fuori 3-4 mesi, ma questa settimana torna Lukaku"
Il Genoa blinda il gioiellino Ekhator: rinnovo fino al 2029. Il comunicato UfficialeIl Genoa blinda il gioiellino Ekhator: rinnovo fino al 2029. Il comunicato
Lecce, Trinchera: "Stulic e Camarda non devono fasciarsi la testa, il gol arriverà"... Lecce, Trinchera: "Stulic e Camarda non devono fasciarsi la testa, il gol arriverà"
Lecce, Tiago Gabriel: "Napoli molto forte, sarà una gara difficile ma siamo pronti"... Lecce, Tiago Gabriel: "Napoli molto forte, sarà una gara difficile ma siamo pronti"
Napoli, Olivera: "Grande partita con l'Inter, stasera servirà lo stesso atteggiamento"... Napoli, Olivera: "Grande partita con l'Inter, stasera servirà lo stesso atteggiamento"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
1 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
3 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: David con Conceiçao e Yildiz a supporto
4 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
5 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 9^ giornata LIVE: Gimenez più di Nkunku. Pio Esposito titolare
Immagine top news n.1 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
Immagine top news n.2 Rocchi a Open VAR: "Su Di Lorenzo non è rigore". L'errore più grave è dell'assistente
Immagine top news n.3 Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Immagine top news n.4 Spalletti: "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve"
Immagine top news n.5 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
Immagine top news n.6 Non è una Serie A per bomber. Juve, Milan & Co: nessun "9" ai piani alti della classifica marcatori
Immagine top news n.7 Juve, da Exor altri 30 milioni per il prossimo aumento di capitale. Elkann: "Non vendiamo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter sul nuovo Coman, la Juve segue Licina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Inter-Fiorentina, i convocati di Pioli: dopo l'esordio di domenica, fuori Sabiri
Immagine news Serie A n.2 Tudor e quella beffarda intervista di un mese fa. Con il libro di Spalletti in mano
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Oriali: "De Bruyne starà fuori 3-4 mesi, ma questa settimana torna Lukaku"
Immagine news Serie A n.4 Il Genoa blinda il gioiellino Ekhator: rinnovo fino al 2029. Il comunicato
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Trinchera: "Stulic e Camarda non devono fasciarsi la testa, il gol arriverà"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Tiago Gabriel: "Napoli molto forte, sarà una gara difficile ma siamo pronti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, El Kaouakibi salta la sfida col Venezia: lesione alla coscia destra
Immagine news Serie B n.2 Venezia-SudTirol, i convocati di Castori: out El Kaouakibi. Ci sono Veseli e Pecorino
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Padova, i convocati di Andreoletti: ancora out Gomez e Baselli. Torna Pastina
Immagine news Serie B n.4 Venezia-SudTirol, i convocati di Stroppa: ancora out Compagnon e Duncan
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Carrarese, i convocati di Mignani: nessuna novità rispetto al SudTirol
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Catanzaro, i convocati di Aquilani: assente anche Buso. Torna però Seha
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, idea per la difesa: nel mirino De Santis, Gonnellie Benedetti. Spunta anche Manetta
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28 con opzione
Immagine news Serie C n.3 Okaka: "Grazie Ravenna, avevo deciso di smettere. Due anni senza calcio, è stata dura"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Milanese l'uomo del derby: "Voglio altre serate così, per la squadra e per i tifosi"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, regge il muro bianconero. Solo tre club in Europa possono reggere il paragone
Immagine news Serie C n.6 Catania, importante rinnovo in difesa: Ierardi ha firmato fino al 2027. La nota degli etnei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia-Brasile, le formazioni ufficiali: Piemonte-Cantore in avanti. Soffia e Tomaselli dal 1°
Immagine news Calcio femminile n.2 Schroffenegger sul collasso polmonare: "Temevo un infarto. Bisogna parlare di più di certe cose"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani Italia-Brasile al Tardini: già 3500 biglietti venduti. Nell'intervallo canta Carl Brave
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…