Ufficiale Il Genoa blinda il gioiellino Ekhator: rinnovo fino al 2029. Il comunicato

Il Genoa blinda Jeff Ekhator. Con un comunicato stampa diramato sui propri canali ufficiali, il club ligure ha reso noto di aver esteso il contratto della punta fino al 30 giugno 2029.

L’attaccante nato a Genova nel 2006, canterano doc e campione d’Italia con la nostra Under 18 nel 2024, è stato convocato nella Nazionale Under 21 ed è andato a segno nelle partite di qualificazioni all’Europeo di categoria.

In questa stagione Ekhator ha giocato undici gare, per un totale di 256 minuti, considerando tutte le competizioni. Otto le apparizioni in campionato - due da titolare - con il gol al Napoli nella sconfitta per 2-1 del Ferraris: una rete nell’unica presenza in Coppa Italia.