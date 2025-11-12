Italia Under 21, l'attaccante Ekhator lascia il ritiro e rientra al Genoa
L'attaccante era stato convocato nonostante i problemi fisici
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Ha lasciato il raduno di Tirrenia per tornare al suo club il giocatore del Genoa Jeff Ekhator, che era stato convocato dal tecnico della Under 21, Silvio Baldini anche se in questi giorni era rimasto a riposo a causa di un problema fisico. Gli azzurrini stanno preparando le trasferte in Polonia e Montenegro che possono essere decisive per la qualificazione alla fase finale dell'Europeo 2027. (ANSA).
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
