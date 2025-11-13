Genoa, possibili problemi per l'attacco di De Rossi: fastidi fisici per Ekhator ed Ekuban
TUTTO mercato WEB
Possibili problemi in attacco per il Genoa alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, con i rossoblù che saranno impegnati sabato 22 novembre alle ore 15 a Cagliari.
Secondo l'edizione genovese di la Repubblica infatti alla ripresa degli allenamenti di ieri non era presente Ekuban, attaccante alle prese con un risentimento agli adduttori che sarà meglio valutato nelle prossime ore per capire se potrà recuperare per la trasferta in Sardegna. Fastidi anche per il compagno di reparto Ekhator, col giocatore che ha lasciato il ritiro dell'Under 21 azzurra per fare ritorno a Pegli a causa di una fascite plantare.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Capuano, frecciata al Trapani: "Non potevo darla vinta a dei vigliacchi mocciosi prestati al calcio"
Pronostici
Calcio femminile