Genoa, possibili problemi per l'attacco di De Rossi: fastidi fisici per Ekhator ed Ekuban

Possibili problemi in attacco per il Genoa alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, con i rossoblù che saranno impegnati sabato 22 novembre alle ore 15 a Cagliari.

Secondo l'edizione genovese di la Repubblica infatti alla ripresa degli allenamenti di ieri non era presente Ekuban, attaccante alle prese con un risentimento agli adduttori che sarà meglio valutato nelle prossime ore per capire se potrà recuperare per la trasferta in Sardegna. Fastidi anche per il compagno di reparto Ekhator, col giocatore che ha lasciato il ritiro dell'Under 21 azzurra per fare ritorno a Pegli a causa di una fascite plantare.