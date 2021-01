tmw Dzeko per Sanchez nella fase cruciale: incontro tra Ausilio e Tiago Pinto

vedi letture

Edin Dzeko per Alexis Sanchez, ci siamo: incontro in corso in un hotel milanese tra Piero Ausilio, ds dell'Inter, e Tiago Pinto, dg della Roma. Sul tavolo lo scambio tra i due giocatori in prestito. Seguiranno aggiornamenti.